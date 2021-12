Draghi: vaccinatevi, è essenziale per restare aperti

Milano, 15 dic. (askanews) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha invitato chi ancora non l’ha fatto a vaccinarsi durante le comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo di domani.

“Come dimostra un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità, i non vaccinati hanno un rischio di morire 11 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose, e quasi 17 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza dose.

Vaccinarsi è essenziale per proteggere noi stessi, i nostri cari, la nostra comunità. Ed è essenziale per continuare a tenere aperta l’economia, le scuole, i luoghi della socialità, come siamo riusciti a fare fino ad ora”, ha detto.

“Dobbiamo essere prudenti ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri”, ha aggiunto invitando tutti a mantenere la massima cautela, visti i contagi in aumento e l’arrivo di Omicron.