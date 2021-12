Draghi: valutiamo misure per Natale in base ai dati su Omicron

Milano, 20 dic. (askanews) – “Ancora c’è da lavorare e da essere attenti. In particolare questa settimana faremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da prendere in vista delle vacanze di Natale. Nulla è stato deciso, la decisione verrà presa, e per questo sarà mercoledì o giovedì sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione della variante Omicron”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa con il cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz, dopo averlo ringraziato per i complimenti sulla campagna vaccinale italiana.