Draghi: vicenda Bielorussia non influenza allargamento a Balcani

Roma, 17 nov. (askanews) – “L’integrazione dei Balcani occidentali in Ue non dipende da circostanze occasionali, è scritta nel futuro dell’Unione, quello che succede in Bielorussia non ha effetto su questo processo, non influenza questo processo e l’Italia non lo pensa”. Lo ha detto Mario Draghi rispondendo a una domanda dopo l’incontro con il premier albanese Edi Rama.

“Non ho avuto notizia di un vertice straordinario su questo: è uno dei problemi, l’immigrazione, dove l’uso dei migranti è diventato uno strumento di politica estera”, ha aggiunto.