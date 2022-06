Draghi visita il Tempio italiano a Gerusalemme

Milano, 13 giu. (askanews) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi è in visita in Israele e Palestina. Prima tappa a Gerusalemme dove ha visitato il tempio italiano.

“Da sessant’anni, questo Tempio rappresenta un punto di riferimento religioso, culturale e sociale per gli italiani in Israele. Come ho appena appreso, è stato costruito a Conegliano Veneto nel 18esimo secolo, è stato smontato, trasportato e ricostruito a Gerusalemme. Oggi continua a essere – come voi – un pezzo d’Italia in Israele”.

Draghi ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog al Palazzo presidenziale e poi alla Knesset il vice primo ministro e ministro degli esteri israeliano, Yair Lapid.