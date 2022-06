Dramma a Beautiful: il figlio di Jack Wagner è stato trovato morto

Jack Wagner piange il figlio 27enne Harrison: il ragazzo è stato trovato morto in un parcheggio.

L’attore che ha interpretato Nick Marone in Beautiful, Jack Wagner, piange la scomparsa di suo figlio: il ragazzo sarebbe stato trovato senza vita in un parcheggio degli Stati Uniti.

Jack Wagner: il figlio è morto

L’attore Jack Wagner piange la morte del figlio 27enne Harrison: il ragazzo sarebbe stato trovato senza vita in un parcheggio e in queste ore le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre l’autopsia dovrà stabilire le cause del decesso.

Harrison era uno dei due figli che Jack Wagner ha avuto insieme alla sua ex moglie, Kristina Jack, conosciuta sul set di General Hospital.

Chi era Harrison Wagner

Non si sa molto del figlio dell’attore se non che in passato fosse già balzato agli onori delle cronache per alcuni problemi legati al suo abuso di sostanze. In passato sarebbe sparito per una settimana da casa e per questo suo padre Jack aveva lanciato un appello sui social.

Al momento né l’attore né la sua ex moglie hanno commentato pubblicamente la tragedia che li ha colpiti in queste ore, ma in tanti sui social stanno esprimendo loro solidarietà e conforto in questo momento particolarmente difficile. Per conoscere ulteriori dettagli sulla scomparsa di Harrison Wagner non resta che attendere e al momento le forze dell’ordine starebbero ancora svolgendo indagini sulla vicenda.

Il ragazzo aveva un fratello, Peter, e una sorrellastra, Kerry, avuta dall’attore di Beautiful durante una sua precedente relazione.