Dramma a Castelfiorentino, 17enne entra in arresto cardiaco mentre è a lezione

Si trova all'ospedale di Careggi in prognosi riservata il 17enne che è entrato in arresto cardiaco mentre era a lezione

Dramma a Castelfiorentino, dove un 17enne entra in arresto cardiaco mentre è a lezione: un malore improvviso davanti ai compagni di classe e poi il ricovero in ospedale a Careggi, dove il ragazzo è in prognosi riservata secondo i media locali. Tutto è successo nella mattina di ieri, martedì 21 marzo all’istituto alberghiero cittadino. Da quanto si apprende il 17enne stava partecipando a una lezione in classe quando si è accasciato a terra.

Gli insegnanti sono accorsi subito assieme ad una collaboratrice scolastica mentre è partita la chiamata al 118. Dopo pochi minuti è giunta a scuola un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino il cui equipaggio ha dato avvio alle manovre rianimatorie mentre veniva fatto intervenire anche un elicottero Pegaso. La polizia municipale ha provveduto ad aprire un campo vicino alla scuola per permettere all’elicottero di atterrare.

L’atterraggio dell’eliambulanza Pegaso

A quel punto e con la famiglia già allertata lo studente è stato trasferito in volo all’ospedale fiorentino di Careggi. Nel nosocomio toscano il 17enne sarebbe ricoverato in prognosi riservata. I compagni di classe del giovane sono sconvolti dopo aver assistito al malore e alle fasi di soccorso. Le condizioni di salute del giovane sono costantemente monitorate dal personale sanitario.