Dramma a Mestre, uomo trovato morto in un appartamento

I media delle zona di Venezia hanno dato la notizia da poco: dramma a Mestre, dove da quanto si apprende un uomo è stato trovato morto in un appartamento. Il corpo è stato rinvenuto in via Caporese e sul caso sta indagando la Polizia scientifica per i rilievi del caso. Da quanto si legge in questi minuti un uomo è stato trovato morto poco dopo mezzogiorno. Il ritrovamento pare sia avvenuto in un appartamento di via Camporese 90/C, a Mestre.

Uomo trovato morto a Mestre

Non ci sono ancora notizie circa l’identità del cadavere ma i media spiegano che l’uomo potrebbe aver avuto un’età apparente di 35 anni. E sempre secondo le notizie diffuse la morte dell’uomo in questione risalirebbe ad alcuni giorni fa. A razzo sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di via Ca’ Rossa e della scientifica. Gli agenti e gli specialisti stanno cercando di capire cosa possa essere successo in quell’abitazione che di Insula e l’intestatario del contratto d’affitto è un cosiddetto “soggetto fragile”.

Un continuo andirivieni nell’appartamento

Il resoconto attuale spiega poi che nella casa spesso quest’ultimo ospitava “persone che avevano bisogno di un tetto per qualche giorno”. Insomma, nell’appartamento pare ci fosse un costante viavai. Sul posto anche il personale del Suem ed il medico legale che dovrà girare il verbale al magistrato di turno per gli adempimenti. Le ipotesi attuali sarebbero la morte per overdose o per un malore.