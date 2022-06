Dramma a Nuoro, morto bambino di 7 mesi

Nuoro, un bambino di 7 mesi si è sentito male in casa: è morto davanti ai parenti.

Dramma a Oniferi, piccolo comune in provincia di Nuoro: un bambino di 7 mesi è morto nella sua abitazione davanti a gli occhi dei parenti. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Dopo un malore, il piccolo ha lasciato questo mondo.

Una tragedia che ha gettato nella disperazione i genitori e i familiari del bimbo che non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. La nonna, infermiera, ha tentato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118.

Un intervento che ha permesso al cuoricino del piccolo Marco di tornare a battere per un po’ durante il trasporto in ospedale, ma che poi si è di nuovo fermato. La sindaca di Oniferi, Stefania Piras, ha annunciato la morte del bimbo con queste parole riportate da FanPage: “La notizia che tutti stavamo temendo, purtroppo è arrivata.

Il piccolo Marco è morto. Credo che ogni parola sia superflua. È uno strazio che non dovrebbe vivere nessuno”.

Trasportato all’ospedale di Sassari

Marco è stato in un primo momento stabilizzato dai sanitari del 118, per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari tramite elisoccorso, opportunamente allertato. Le condizioni del bimbo sono tuttavia peggiorate, fino al decesso avvenuto lo scorso 11 giugno.

Nuoro, morto bambino di 7 mesi: proclamato lutto cittadino

L’amministrazione comunale di Oniferi ha proclamato il lutto cittadino per la morte del piccolo Marco. Lo ha annunciato tramite un post su Facebook, precisando come “la tragedia che ha colpito la famiglia Zoroddu-Puddu è una tragedia per tutta la Comunità”.