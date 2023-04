Terribile tragedia a Portogruaro. Un uomo di 37 anni è stato investito da un treno in transito nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile.

Dramma a Portogruaro: uomo investito da un treno

Una terribile tragedia è avvenuta questa mattina, martedì 11 aprile, intorno alle 6.30. Un uomo di 37 anni è stato travolto e ucciso da un convoglio in transito, tra le stazioni di Portogruaro e Latisana. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità di polizia competenti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso.

Pesanti disagi per la circolazione ferroviaria

Ci sono pesanti disagi che hanno interessato i pendolari, in una giornata di rientro dopo le feste di Pasqua. La linea ferroviaria è rimasta bloccata, nel tratto interessato, fino alle 8.40, quando il transito dei convogli è ripreso, ma con forti rallentamenti. I treni regionali ed Alta velocità hanno registrato ritardi fino a 120 minuti. Alcuni convogli regionali sono stati cancellati o hanno subito variazioni di percorso.