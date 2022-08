Dramma a Roma, poliziotto travolge ed uccide un 20enne

Dramma alle 4.30 del mattino a Roma dove lungo la via Prenestina un poliziotto fuori servizio travolge ed uccide un 20enne in scooter

Dramma mattutino a Roma oggi, 24 agosto, con un poliziotto che travolge ed uccide un 20enne vicino ad uno svincolo del Grande Raccoldo Anulare. I media territoriali che si stanno occupando della tragica notizia spiegano che il drammatico sinistro è accaduto per la precisione lungo via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare.

Poliziotto travolge ed uccide un 20enne

Ma qual è stata la dinamica dell’incidente mortale? Lo scontro, le cui dinamiche specifiche sono ancora da accertare bene, è avvenuto fra un’auto, una Opel Meriva, e uno scooter SH 300. Purtroppo il centauro alla guida dello scooter è stato sbalzato via dal sellino ed ucciso dal violentissimo impatto con l’asfalto. La vittima è un ragazzo di appena 20 anni e per lui i pur tempestivi soccorsi della unità Ares 118 allertata immediatamente sono stati inutili, troppo gravi le lesioni riportate.

La fonte: l’investitore forse era ubriaco

Secondo le prime risultanze scaturite dall’arrivo delle forze dell’ordine alla guida della vettura c’era un poliziotto, classe 1976. E secondo quanto ha spiegato una fonte ai media locali l’uomo era stato già sospeso in precedenza dal servizio per altri motivi. La possibilità concreta indicata dal Corriere della Città è che l’uomo si sia messo alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.