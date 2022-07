Dramma del portiere della Juve femminile: trovata morta la compagna

La tragedia è avvenuta nella casa di Torino dove la coppia conviveva fino alla fine della loro relazione. Il gesto estremo è avvenuto il 4 luglio.

Camille Chantal Suzon Nell è stata trovata morta in casa il 4 luglio, pochi giorni prima che Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Francia e della Juventus femminiel, partisse per gli Europei. La donna, di 28 anni, ha ingerito una dose letale di antidepressivi e si è tolta la vita. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, si sono trovati di fronte una scena terribile.

Il cadavere aveva il volto sfigurato dai morsi dei cani, un husky e un pastore tedesco, che la donna aveva nell’abitazione. In quella casa la coppia conviveva, prima di interrompere la relazione. Il gesto estremo è stato annunciato in un messaggio, con tanto di codici per attivare il cellulare e password per entrare sui social.

Un terribile dramma per Pauline Peyraud-Magnin, che è andata lo stesso in campo e ha giocato le prime due partite del torneo continentale in Inghilterra.

Ha giocato mentre era sconvolta per questa tragedia, che ha custodito come un doloroso segreto, che ora è stato reso pubblico. Le notizie che arrivano dalla Francia parlano di una coppia inseparabile, di una relazione che aveva spinto Camille a seguire la sua compagna ovunque la portasse la sua carriera. Sul suicidio è stata aperta un’indagine. Pauline si è chiusa nel suo silenzio, pieno di dolore.