Dramma familiare: padre uccide il figlio

Ennesimo caso di dramma familiare in Italia.

Più nello specifico a Canelli, piccolo comune in provincia di Asti, un padre ha ucciso il figlio e sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine. Sul caso si conosce ancora molto poco, sia per quanto riguarda le generalità della vittima e del suo assassino che sui motivi che avrebbero portato a questo terribile omicidio.

Padre uccide il figlio a Canelli, indagano i Carabinieri

Stando a quanto fin qui fatto trapelare dai Carabinieri giunti sul luogo del delitto, si tratterebbe di una famiglia residente a Canelli e l’omicidio sarebbe avvenuto in via Giovanni XXIII angolo Viale Indipendenza. Le forze dell’ordine, come detto, indagano su quanto avvenuto e sperano di ottenere maggiori informazioni dall’assassino stesso che, così come ripotato dal sito La Nuova Provincia, si troverebbe al momento in caserma dopo l’arresto.

Ci vorrà dunque del tempo in più per avere maggiori dettagli di questo ennesimo delitto familiare che si è verificato in Italia. A seguire le indagini sono i carabinieri della Compagnia di Canelli con l’aiuto dei colleghi del Reparto Operativo di Asti.