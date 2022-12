Dramma in Francia: ritrovati due neonati congelati in un frigo

Un tragedia inquietante e violenta giunge dalla Francia, dove si presume che una donna abbia messo due neonati morti in un congelatore.

La macabra scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine francesi.

È stata proprio la Gendarmeria del comune di Bédoin, nel dipartimento di Vaucluse, a individuare i corpi di due bimbi appena nati in un congelatore. Al momento non è possibile stabilire l’ora e il giorno della morte dei piccoli né individuare il loro sesso. Le forze dell’ordine hanno effettuato un prelievo sui cadaveri per capire anche se una donna di 41 anni sia la madre dei neonati o abbia qualche legame con loro.

Le indagini e le parole della procuratrice

Il nome dell’assassina o presunta tale non è stato rivelato alla stampa ma adesso è in stato di fermo. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa francese France Presse. Hélène Mourges, procuratrice di Carpentras ha affermato che si tratta di fatti di natura criminale. Poi ha aggiunto che oltre ad effettuare il prelievi, i corpi sono stati sequestrati dall’autorità giudiziara per effettuare l’autopsia ed avere ulteriori dettagli.

Ancora ignoto il movente dell’omicidio e la dinamica.