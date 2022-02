Dramma in Liguria: viene travolto da un convoglio merci. La vittima è un 20enne di Bergamo

È un giovane di appena 20 anni la vittima che è stata travolta da un treno merci a Riva Trigoso in Liguria. Ancora da chiarire la dinamica.

Era la sera di venerdì 25 febbraio quando un giovane sulla ventina era stato ritrovato esanime sui binari della stazione di Riva Trigoso, piccola frazione di Sestri Levante in Liguria. A poche ore dalla tragedia la vittima è stata identificata: si tratta di Matthew Carissimi ed era orginario di Bergamo.

Liguria, ventenne investito da un treno merci a Riva Trigoso: la vicenda

L’allarme di quanto è successo in quella drammatica sera del 25 febbraio è stato dato dal macchinista del treno che non si era accorto di aver investito il ventenne. Aveva poi riferito di aver udito un rumore e di aver pensato che si trattasse di un animale: “Non ho visto nulla”, sono le parole dell’uomo. Ad ogni modo sarebbero ancora diversi i contorni della vicenda sulla quale fare luce. L’identificazione della vittima ha inoltre richiesto del tempo in quanto, al momento del ritrovamento, non aveva con sé i documenti.

L’arrivo dei soccorsi

Stando a quanto si apprende, l’intervento degli operatori sanitari del 118 è stato tempestivo. Per il giovane che aveva riportato una profonda ferita alla testa, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Oltre ai sanitari sono giunti sul posto i Carabinieri di Riva Trigoso e gli agenti della polfer di Chiavari. Questi ultimi hanno provveduto ad avviare alla stazione di Brignole i rilievi di rito sul treno. Diversi infine i disagi alla circolazione.

Il traffico ferroviario era stato infatti sospeso temporaneamente, infine ha ripreso progressivamente prima a senso alternato, poi in via regolare.