Dramma in MotoGP, agente di polizia schiacciato da un TIR durante le operazioni di trasferimento

La tappa argentina del motomondiale è stata segnata da una tragedia. Un poliziotto di 45 anni ha perso la vita durante le operazioni logistiche.

Il motomondiale in Argentina che si è appena concluso, è stato segnato da una tragedia. Nel corso delle operazioni di trasferimento del materiale da Termas a Tucuman, un agente di polizia di 45 anni che stava scortando quattro dei dieci camion che si stavano dirigendo all’aeroporto, è rimasto schiacciato tra due di questi.

L’uomo che si trovava alla guida di una moto, sarebbe deceduto sul colpo. A nulla sarebbero infatti serviti gli sforzi dei soccorsi giunti sul posto.

Stando a quanto si apprende, il dramma si sarebbe consumato nella giornata di lunedì 4 aprile intorno alle ore 20.50 italiane. L’incidente sarebbe stato causato da un rallentamento dovuto alla presenza di lavori sul ponte di accesso a San Miguel De Tucuman. Il mezzo pesante che chiudeva la fila di TIR non sarebbe tuttavia riuscito a frenare in tempo generando un “maxi tamponamento” che per il 45enne argentino è stato fatale.

Il sequestro dei mezzi

Ad ogni modo questo incidente potrebbe influire in modo importante sull’organizzazione delle prossime gare, non solo della motoGP, ma anche delle altre due categorie Moto 2 e Moto3. Domenica 10 aprile è infatti atteso il GP delle americhe che si terrà nel circuito di Austin.

A causa del decesso del sergente argentino, le Forze dell’ordine hanno provveduto a sequestrare i mezzi pesanti. Ciò ha portato a dei disagi sopratutto per ciò che riguarda le operazioni logistiche.

Questo significa che il programma delle gare e delle qualifiche potrebbe subire delle modifiche nel caso tali disagi dovessero persistere.

Nel frattempo sulla pagina Twitter ufficiale della motoGP argentina è stato scritto un messaggio di cordoglio per la morte del poliziotto:

“L’Organizzazione del Gran Premio Michelin della Repubblica Argentina esprime cordoglio per la morte del gendarme Juan Espinoza, a seguito di un incidente stradale durante il trasferimento dell’attrezzatura MotoGP da Termas a Tucumán”.