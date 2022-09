Dramma in sella allo scooter: Francesco è morto a soli 16 anni

Un dramma ha sconvolto la comunità di San Cono nelle scorse ore. il giovane Francesco è morto a 16 anni mentre si trovava sullo scooter.

La vita del giovane Francesco è stata spezzata a soli 16 anni. Il giovane è deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte a San Cono, nel catanese. La sua morte ha sconvolto un’intera comunità tanto che sono stati immediati i messaggi affidati ai social e scritti dai cari e da quanti coloro hanno conosciuto da vicino Francesco.

Morto Francesco a soli 16 anni: la vicenda

Stando a quanto si apprende da Newsicilia.it, il giovane Francesco si trovava in sella ad uno scooter 125 quando, per cause che sarebbero ancora da accertare, è andato a finire contro un albero. Presente con lui anche un coetaneo.

Quest’ultimo è rimasto lievemente ferito. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone e della stazione locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasferito all’ospedale Gravina di Caltagirone.

A nulla sono valsi gli sforzi del personale medico: il giovane purtroppo è morto.

I messaggi di cordoglio sui social

Nel frattempo sono state moltissime le persone che, sui social, hanno espresso il loro cordoglio sui social: “Non vorremmo mai pubblicare post di addio per dei nostri fratelli enduristi, ma oggi porgiamo il nostro saluto al giovane Francesco”, ha scritto la MC Enduro Valle del Sosio e ancora: “Riposa in pace Francesco, hai potuto trascorre solo 16 dei tuoi anni in questa vita”, sono state le parole di un utente.