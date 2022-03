Dramma nel napoletano, 75enne muore dopo essere stato schiacciato dal carico di un camion

A Boscoreale in provincia di Napoli un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato travolto dal carico di un camion mentre camminava.

Dramma a Boscoreale in provincia di Napoli dove un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal carico di un camion che trasportava cassette d’aglio. Non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente sul quale la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta.

75enne muore schiacciato dal carico di un camion

Erano circa le ore 11 di giovedì 24 marzo quando, per cause che sarebbero ancora sconosciute, l’uomo è stato travolto dal carico del camion. Da una prima ricostruzione della vicenda emerge come il 75enne sarebbe rimasto schiacciato dal carico proprio mentre camminava lungo il bordo della strada.

Stando a quanto si apprende dalla testata NapoliToday l’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 in modo tempestivo. Ad ogni modo ogni sforzo sarebbe stato vano.

Non è stato quindi possibile fare altro se non constatarne il decesso.

L’avvio delle indagini

Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale. Questi ultimi hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito atti a ricostruire la dinamica dell’accaduto. In ogni caso per avere un quadro più chiaro della vicenda bisognerà attendere l’esito dell’autopsia che è stata disposta sulla salma dell’uomo.