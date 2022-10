Marica Pellegrinelli ha raccontato via social il dramma della sua cagnolina, Atena, morta per un boccone avvelenato.

Attraverso i social Marica Pellegrinelli ha denunciato il terribile episodio di cui è stata vittima la sua cagnolina, Atena, morta dopo aver ingoiato un boccone avvelenato.

Marica Pellegrinelli: il cane avvelenato

La modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha fatto sapere che l’accaduto è stato denunciato a chi di dovere e che la polizia starebbe già indagando per rintracciare i responsabili del gesto. Per Atena, dopo la corsa disperata dal veterinario, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

“È morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito ad interrompere il dolore ma invano.

Mio padre e lei stavano facendo una passeggiata, era al cellulare con me, stavamo organizzando il compleanno di mia madre ma la telefonata cade, Atena ha mangiato un boccone avvelenato. Una dose di veleno che avrebbe ucciso un cavallo, che le ha immediatamente spappolato il pancreas.È la sesta vittima nel giro di un giorno, altri sei sono sopravvissuti con danni irreversibili .. nemmeno un cartello di allerta!!!!!

Ci penserà mio padre ora, visto che la guardia forestale era già stata allertata!”, ha scritto Marica Pellegrinelli, fuori di sé per quanto accaduto.

La solidarietà via social

In tantissimi tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza alla modella. Tra loro vi è stata anche Aurora Ramazzotti, figlia dell’ex marito della Pellegrinelli, che ha scritto: “No mari che brutto mi dispiace tanto”.