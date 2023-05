Dramma sulla A27: auto guida contromano e si scontra con due veicoli: un morto

È successo all'altezza di Vittorio Veneto sul tratto che porta a Venezia. Per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Nel pomeriggio di domenica 7 maggio, lungo la strada A27 all’altezza di Vittorio Veneto in direzione di Venezia si è consumato un dramma. Un’auto in contromano si è scontrata con altri due mezzi che stavano procedendo correttamente: il bilancio al momento è di un morto e di tre feriti.

Incidente A27, la dinamica dell’incidente

Stando a quanto riporta “Il Gazzettino” la vittima dell’incidente è un uomo di 67 anni che si trovava alla guida dell’auto che guidava in contromano. L’uomo sarebbe entrato nello specifico dal casello di Vittorio Veneto sud quando, all’altezza del chilometro 54 si è schiantata con una Toyota Auris che stava trasportando a bordo 5 persone. Il conducente della Toyota, un 41enne, è rimasto ferito, ma per fortuna non è grave. Il secondo impatto è avvenuto contro una Volkswagen Passat sulla quale viaggiavano il conducente di 54 anni e una donna di 52 anni. Entrambi sono feriti, ma anche in questo caso non vi sarebbe nessuno in pericolo di vita.

Disagi alla circolazione

Nel frattempo sono stati segnalati disagi alla circolazione. Il tratto stradale interessato dall’incidente tra Vittorio Veneto Nord e Sud in direzione Venezia è stato chiuso al traffico. Sono intervenuti infine i soccorritori del 118 con ambulanza, automedica e l’elisoccorso di Treviso emergenza. Giunti infine – si legge ancora – la Polstrada, i vigili del fuoco e gli operatori provenienti dalla Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.