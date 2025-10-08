Dramma a Tor Bella Monaca: trovato il cadavere di un 39enne ai piedi di un palazzo

Il corpo senza vita è stato trovato ai piedi di un palazzo da due residenti che stavano facendo una passeggiata.

Il fatto è accaduto due giorni fa, il 6 ottobre. La vittima è stata identificata, si tratta di un uomo di 39 anni, Alessandro Ponti, residente a Pisa ma nato nella Capitale. Ponti era un assistente di volo e sarebbe precipitato dal palazzo. Le indagini sono tuttora in corso.

Alessandro Ponti sarebbe precipitato da una finestra di un palazzo a Tor Bella Monaca. Le indagini sono in corso, tra i beni personali dell’assistente di volo è stata infatti trovata la ricevuta di una valigia che aveva imbarcato all’aeroporto di Francoforte, ma non ancora rinvenuto, oltre a due cellulari e del denaro contante. Le autorità stanno cercando di capire se si sia trattato di un suicidio o invece di un omicidio, al momento nessuna pista è esclusa e, come scrive il Corriere della Sera, non si esclude il collegamento tra la sua morte e la zona in mano ai pusher.