Un tragico incidente ha scosso il centro storico di Roma in via Frattina, quando un rottweiler di grossa taglia è caduto da un palazzo, colpendo una ragazza incinta al secondo mese mentre passava sotto il palazzo.

L’incidente in via Frattina, il rottweiler senza vita

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15, un cane di razza rottweiler ha perso la vita dopo essere precipitato da un edificio, colpendo una giovane donna incinta nel suo secondo mese. La donna si trovava proprio in quel momento sotto l’edificio, l’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri e la polizia locale del I Gruppo Trevi, sono arrivate sul luogo insieme al personale medico del 118. La giovane è stata immediatamente soccorsa in codice rosso.

Ora si indaga sulle dinamiche dell’incidente

Le autorità competenti sono attualmente impiegate in un complesso processo di ricostruzione dell’incidente, con particolare attenzione alla determinazione delle cause che hanno portato alla tragica caduta del rottweiler. Secondo le prime informazioni raccolte, la proprietaria del cane ha dichiarato di non aver percepito nulla di anormale e di essere stata consapevole dell’accaduto solo quando purtroppo per l’animale non c’era più possibilità di intervento. Il quadro investigativo è in corso di sviluppo e verranno intraprese ulteriori ricerche al fine di gettare luce su tutti gli aspetti dell’incidente.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui