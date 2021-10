Drammatico incidente stradale a Pozzallo: morto un uomo di 26 anni

In un drammatico incidente stradale che si è consumato a Pozzallo, nella giornata di venerdì 15 ottobre 2021, il 26enne Carmelo Vicari ha perso la vita

È Carmelo Vicari, 26 anni e originario di Modica, la vittima del tragico incidente stradale, che si è verificato nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre 2021 a Maganuco, una frazione di Pozzallo (Sicilia). Fatale per il giovane padre e marito è stato il violentissimo impatto tra la sua moto e un Suv, ecco i dettagli della vicenda.

Incidente stradale a Pozzallo: la vittima è il 26enne Carmelo Vicari

In un drammatico sinistro stradale, che si è verificato nel pomeriggio del 15 ottobre 2021 a Maganuco, una frazione del Comune di Pozzallo, in provincia di Ragusa, il giovane Carmelo Vicari ha perso la vita.

La vittima al momento dell’incidente si trovava alla guida della sua moto, una Yamaha di grossa cilindrata, quando si è scontrato fatalmente con un Suv della Mitsubishi condotto da una donna.

Poco o nulla è stato ancora chiarito in merito alla dinamica dell’incidente e alle eventuali responsabilità, certo è che Vicari stava per tornare a casa dopo la fine del suo turno di lavoro, percorrendo la strada della zona industriale, quando si è schiantato contro il Suv, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Incidente stradale a Pozzallo: l’intervento dei soccorritori

In seguito all’incidente, tempestivo è stato sul posto l’intervento dei soccorritori, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Carmelo Vicari, morto poco dopo l’impatto con l’altro mezzo coinvolto, a causa delle gravi ferite riportate.

Il giovane 26enne lascia a compiangere la sua prematura scomparsa la moglie, i genitori e due figli piccolissimi, soltanto qualche giorno fa aveva festeggiato il battesimo di uno dei due.

La conducente del Suv rimasto coinvolto nell’incidente è una donna di 49 anni, originaria di Modica, per lei è stato disposto il trasporto in elisoccorso presso la struttura ospedaliera di Catania.

Incidente stradale a Pozzallo: il post di Carmelo Vicari

Soltanto qualche giorno prima del 15 ottobre 2021, Carmelo Vicari aveva scritto sui social un post di presagio nel quale invitava i motociclisti ad avere un comportamento rispettoso e a seguire condotte prudenti, ecco le parole postate dal 26enne: