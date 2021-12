Ho provato la Dreame H11 Max: tutto quello che c'è da sapere sulla lavapavimenti senza filo, il prezzo e le caratteristiche.

Quando si parla di nuove tecnologie non dobbiamo necessariamente intendere solo computer, tablet e smartphone di ultima generazione. Altrettanto utili sono gli elettrodomestici moderni che ci aiutano a mantenere pulita la nostra abitazione e l’ultima frontiera di questa tecnologia è rappresentata dal Dreame H11 Max.

Si tratta della lavapavimenti senza filo che, in una solo passata, aspira oltre a lavare le nostre superfici casalinghe. Semplice e veloce da montare, una volta usata non potrete più farne a meno.

Dreame H11 Max: tutte le funzionalità

Siamo sempre alla ricerca del prodotto migliore per la pulizia della nostra casa. Nel tempo questa esigenza ci ha portati a scegliere gli articoli più veloci e comodi da usare, a partire dall’aspirapolvere e dalla lavapavimenti senza filo.

La Dreame H11 Max è compatta, funzionale, comoda da utilizzare e questa lavapavimenti senza filo è l’ideale per chiunque desideri una pulizia completa in casa. La Dreame H11 Max lava e aspira nello stesso momento le nostre superfici, assicurandoci così una pulizia ancora più profonda e accurata.

L’apparecchio funziona tramite il riempimento di un serbatoio d’acqua che bagna il rullo principale. Quest’ultimo raggiunge i 500 giri al minuto durante la pulizia del pavimento.

Nello stesso momento, la parte inferiore della lavapavimenti aspira l’acqua sporca in eccesso, insieme a briciole, polvere e altra sporcizia rimasta per terra. Il tutto finisce in un serbatoio dalla capienza di 400 ml, che può essere comodamente svuotato al termine delle nostre faccende. Inoltre, le impostazioni e la potenza utilizzata dal prodotto ci vengono indicate in un comodo display con tecnologia LCD.

Il design del prodotto

L’estrema comodità della lavapavimenti Dreame H11 Max è riscontrabile già nella sua forma. Maneggevole e per nulla ingombrante, pesa poco più di 4 kg. Grazie all’ottimo design del manico e della spazzola pulente sarà possibile usare la lavapavimenti con una mano sola, senza alcuna difficoltà. Inoltre, il manico può essere inclinato in qualsiasi direzione, permettendoci così di raggiungere anche gli angoli più difficili. Uno dei pochi difetti del prodotto è la grandezza dei serbatoi, che nonostante l’utilità ci impedisce di pulire gli spazi più angusti della casa (ad esempio sotto il letto e i mobili più bassi).

L’articolo è sicuramente fatto con le plastiche della migliore qualità e dimostra di avere un’ottima durata nel tempo. La punta di diamante della Dreame H11 Max è però il display: oltre a segnalare il livello della batteria della lavapavimenti ci indica anche la modalità di pulizia scelta ed eventuali errori di funzionamento. Nella scatola del prodotto, insieme alla lavapavimenti, troviamo anche la sua base di ricarica, l’alimentatore, un filtro aggiuntivo, gli strumenti per la sua pulizia e manutenzione e ovviamente un libretto delle istruzioni.

La Dreame H11 Max si conferma come un ottimo prodotto per le pulizie di casa. Oltre alle specifiche elencate finora, la lavapavimenti presenta anche un’utile funzionalità di autopulizia, che ci farà sicuramente risparmiare tempo. La batteria ha un’autonomia di più di mezz’ora, garantendoci una pulizia profonda. La caratteristica migliore del prodotto è sicuramente la comodità che conferisce a chi la usa. Veloce e immediata da usare, diminuisce drasticamente i tempi necessari per le faccende di casa. Il tutto assicurandoci una pulizia di qualità.

Dreame H11 Max ha un prezzo molto aggressivo: solo 459,99€, che vale però tutta l’ottima performance di pulizia. In conclusione, si tratta di un articolo dal costo importante, ma vale ogni centesimo speso perché vi renderà decisamente più semplice la vita.

Il Dreame Bot L10 è in offerta per i clienti di Amazon Prime con uno sconto di 30€. Per avere un ulteriore sconto di 40 €, inserire il codice ZQAGM5S8. L’offerta termina il 10 gennaio 2022.