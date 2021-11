Dreame Technology, iniziano le offerte per il Black Friday: tutte le occasioni da non perdere

Dreame Tecnhnology ha lanciato alcuni sconti su scope elettriche e robot aspirapolveri in occasione del Black Friday: i modelli scontati e i relativi prezzi.

Fondata nel 2015 e sbarcata in Italia da alcuni mesi proponendo sul mercato prodotti tecnologici per la smart home, Dreame Tecnhnology ha proposto alcuni sconti interessanti in occasione del Black Friday: le promozioni, alcune già valide da lunedì 22 novembre 2021 fino al 28/29 a seconda dei modelli, riguardano in particolare una serie di aspirapolveri.

Dreame Tecnhnology sconti per il Black Friday: le scope elettriche

Si tratta di alcune scope elettriche senza fili e robot che è possibile acquistare a prezzi scontati su Amazon: nella prima categoria rientrano i modelli T20 e T30, nella seconda D9, Z10 Pro e L10 Pro.

Sul primo, T20, viene applicato uno sconto pari a 50€: il prezzo originale ammonta infatti a 322,99€ ma per l’occasione, dalle 12:00 del 26 alle 11:45 del 29 novembre 2021, viene venduto a 279€.

Scopa elettrica senza fili ideale per pavimenti e moquette, ha una batteria che garantisce 70 minuti di funzionamento e una forte aspirazione.

Il secondo, T30, è invece scontato da 459,99€ a 359.99€ nel medesimo lasso temporale, ovvero dalle 12:00 del 26 alle 11:45 del 29 novembre 2021. Questa scopa elettrica anch’essa senza fili, dotata di schermo a colori, ha un’autonomia di 90 minuti ed è ricaricabile a batteria.

Durante i giorni del Black Friday c’è l’opportunità di acquistare anche il modello Dreame T10 al prezzo di 249€.

Dreame Tecnhnology sconti per il Black Friday: i robot

Passando al terzo prodotto, il robot aspirapolvere D9, Dreame lo terrà scontato di 61€ dalle 12:00 del 22 alle 11:45 del 28 novembre 2021.

Il prezzo originale è pari a 299,99€ e chi lo acquisterà durante i predetti giorni lo potrà avere per 239€. Con un’autonomia di oltre due ore (150 minuti), è in grado di raccogliere facilmente dalle superfici e dei tappeti capelli, polvere e altre particelle compresi peli di animali.

Anche il quarto, Z10 pro, sarà acquistabile a prezzo ridotto (da 499,99€ a 415€) dalle 12:00 del 22 alle 11:45 del 28 novembre 2021. Tra le caratteristiche di questo robot vi sono la capacità di memorizzare singole mappe fino a tre piani e, un‘elevata forza di aspirazione pari a 4.000 Pa che permette di rimuove facilmente lo sporco sia dalla superficie che in profondità all’interno del tessuto. Avendo il mocio integrato, è inoltre in grado di aspirare e pulire in un solo passaggio: la quantità di acqua da utilizzare può essere impostata in tre fasi tramite l’app a seconda della natura del terreno.

Stesso periodo di sconto anche per il quinto, L10 Pro, disponibile su Amazon al prezzo di 325€ invece che 389€ dalle 12:00 del 22 alle 11:45 del 28 novembre 2021.

Il punto di forza di questo robot è l’utilizzo di uno scanner laser con telecamera in grado di identificare e mappare in 3D fino a oltre 100 ostacoli.