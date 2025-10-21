"Dreams", Jessica Chastain ricca innamorata di un immigrato irregolare

Roma, 21 ott. (askanews) – Racconta una storia d’amore che è anche una lotta di potere tra un immigrato irregolare messicano e una ricca filantropa americana interpretata da Jessica Chastain il nuovo film di Michel Franco “Dreams”, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Lui è un talentuoso ballerino interpretato da Isaac Hernàndez che sogna una nuova vita negli Stati Uniti.

Lei appartiene all’alta società americana, lo sostiene e lo incoraggia, fino a quando questa relazione non altera il suo mondo perfetto.

Il regista messicano ha girato “Dreams” due anni fa, quando negli Usa la “caccia” agli irregolari era già serrata. Oggi, con la presidenza Trump, il film è diventato ancora più attuale, e il regista ha spiegato: “Da quando sono bambino vedo i miei connazionali che passano il confine, rischiando la vita. Il problema è che oggi sono sdoganati i discordi di odio contro gli immigrati. Questo è estremamente pericoloso, e c’è un problema di razzismo crescente. Purtroppo il Messico è un Paese da cui si fugge ancora, perché è corrotto, dominato dai cartelli della droga, e ci sono molte persone che non hanno scelta se vogliono sopravvivere: devono andarsene”.

Nella San Francisco ricca, progressista, illuminata, le azioni filantropiche della protagonista sembrano una goccia in un mare di disparità sociale ed economica. E forse sono solo azioni di facciata. “Lei è convinta che con i soldi si possa comprare una coscienza migliore e decidere cosa sia meglio per gli altri. Ovviamente non sai cosa è meglio per una persona che viene da un altro mondo, da un altro Paese, e credo che questo possa essere un aspetto molto pericoloso della ricchezza”.