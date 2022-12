Sono ore di grande apprensione queste per gli abitanti di Dresda, in Germania, dove un uomo si è barricato in un centro commerciale cittadino insieme a 2 ostaggi.

Il dramma si è consumando nella mattinata di oggi, sabato 10 dicembre, presso il Altmarktgalerie, dove l’uomo (di cui non si conoscono ancora le generalità) sarebbe entrato con in mano una pistola e avrebbe iniziato a sparare colpi all’impazzata. L’irruzione è avvenuta subito dopo che l’uomo si è reso protagonista dell’omicidio della madre settantenne, trovata morta in casa.

Cosa sappiamo dell’attacco

Stando alle prime informazioni che ci sono arrivate dai media e dalle autorità tedesche la prima e unica vittima della tragedia a Dresda sarebbe proprio la madre dell’uomo.

Sempre secondo la Bild, l’attentatore armato dopo aver ucciso la sua prima vittima avrebbe tentato di fare irruzione anche negli studi di Radio Dresden, sparando, senza però riuscire nel suo intento. Il direttore della rete, a proposito, ha per fortuna confermato che “tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo”. Qui sotto le immagini dell’operazione di polizia che ha portato all’arresto dell’uomo.



#Dresda, prende ostaggi e si barrica in centro commerciale. Spari in edificio vicino a stazione. Chiuso mercatino di #Natale#Hostage situation under way in #Dresden

Police urge people to avoid central city after shots fired near main train station#10dicembre

📷 Reuters pic.twitter.com/gpttkIajSP — carla signorile (@carlasignorile) December 10, 2022

Nel frattempo, per sicurezza, le autorità locali si sono sentite in dovere di chiudere l’adiacente mercatino di Natale di Striezelmarkt. Il centro commerciale, per il resto, è tutt’ora transennato e . anche il traffico e i trasporti pubblici sono stati limitati nel centro di Dresda.