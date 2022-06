Driade-La Divina: su ItaliaNFT arriva il primo non fungible token di Luna Berlusconi

Su ItaliaNFT, primo marketplace degli NFT dedicati al Made In Italy, arriva “Driade - La Divina”, primo NFT di Luna Berlusconi, un’opera artistica che vuole farsi portatrice di un messaggio rivolto alle donne. Il 14 giugno l’inizio dell’asta.

ItaliaNFT celebra la bellezza e la totale sensualità del corpo femminile attraverso “Driade – La Divina”, primo NFT dell’artista, pittrice e scultrice, Luna Berlusconi. L’opera – unica nel suo genere in quanto basata sull’interpretazione artistica del corpo digitale di una persona reale – è stata realizzata in collaborazione con IGOODI, la prima Avatar Company Italiana, sarà disponibile come pezzo unico all’asta sul marketplace delle eccellenze del Made In Italy dal prossimo 14 giugno.

L’idea che ha portato alla nascita di questo progetto innovativo è quella di una donna che vuole parlare a tutte le donne attraverso l’arte e decide di farlo per mezzo delle Blockchain, la tecnologia che sta rivoluzionando anche il modo di realizzare e certificare le opere digitali. Con “Driade – La Divina”, Luna Berlusconi porta infatti su ItaliaNFT l’immagine di una donna dalle forme morbide e voluminose, bellissima e sensuale, seduta sul pianeta Terra, che racchiude in sé quella ricerca di sintonia tra l’essere umano e l’equilibrio cosmico, fra l’essenza delle sensazioni e quella dei desideri.

La bellezza non è più un dogma fatto di cliché, è sensualità che nasce e vive dall’imperfezione che è propria di ogni essere umano. L’immagine di una donna reale che evolve nella sua trasfigurazione scultorea sembra lanciare un messaggio cristallino: l’equilibrio è una linea sottile sulla quale bisogna muoversi con attenzione, rimanendo fedeli al proprio essere, senza lasciarsi influenzare dal contorno e dal contesto. Nell’opera sarà la linfa vitale, una goccia salvifica che percorre la schiena dell’avatar, a dare l’energia necessaria.

Un NFT ipnotico che è pura esperienza di poesia e comunicazione, arte e cultura secolare.

A donare maggiore suggestione all’opera digitale la presenza di una traccia audio originale realizzata da Vittorio Vaccaro con il Duduk, strumento armeno della famiglia dei legni che l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’Umanità. “Il Duduk è capace di commuovere e non ho avuto dubbi nello scegliere di dare voce a questa opera d’arte che diventa NFT con il suo caldo suono”, spiega l’autore.

“Un suono primordiale che in trenta secondi accompagna la creazione dell’opera d’arte NFT”.

Con questo annuncio, ItaliaNFT prosegue nel suo percorso di valorizzazione digitale del Made in Italy, con uno sguardo in una nuova dimensione: quella che combina l’originalità delle opere con l’innovazione della Blockchain. La collaborazione con IGOODI, società fondata nel 2015 da Billy Berlusconi, che si colloca al centro della nascente Avatar Economy come Lab di ricerca e innovazione nel campo della digitalizzazione del corpo umano, ha permesso al grande marketplace italiano degli NFT di portare sulla piattaforma un’opera d’arte realizzata con il gemello digitale, fotorealistico e tridimensionale di un vero essere umano, completamente diverso dagli avatar fantasy che si vedono oggi in circolazione.

Il drop di Luna Berlusconi arriva dopo una serie di rilasci di richiamo internazionale. Fra questi spiccano gli NFT del Giro d’Italia e il drop di Heroes Festival 2022, un’opera originale realizzata da Elisa in collaborazione con Andy dei Bluvertigo che ha dato agli utenti della piattaforma la possibilità di godere di tanti benefit associati alla rarità e di dare un aiuto concreto all’ambiente.