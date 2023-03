Dritto e Rovescio, Costamagna: "Meloni va a chiedere le frontiere". Cruciani: "Ecco chi non dovrebbe entrare"

A Dritto e Rovescio nella puntata del 23 marzo è stato puntato nuovamente l’attenzione sul tema dei migranti. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio erano presenti anche i giornalisti Luisella Costamagna e il noto conduttore di Radio 24, Giuseppe Cruciani.

Tra i due c’è stato un confronto molto acceso: “La prima a dire a no alla redistribuzione dei migranti è la Meloni, ha dichiarato in questi giorni che la redistribuzione non è mai stata la sua priorità […] non va a chiedere la redistribuzione dei migranti, ma le frontiere”, ha esordito Costamagna a tale proposito.

Dritto e Rovescio, discussione tra Costamagna e Cruciani. La replica del giornalista di Radio 24

Non si è fatta attendere la replica del giornalista e conduttore radiofonico: “Le frontiere e i confini esistono. Ogni Stato cerca di regolare qualcosa che altrimenti sarebbe difficile fare. La Costamagna vorrebbe l’arrivo indiscriminato di persone da un po’ tutto il mondo, a c… di cane. È una posizione legittima che però prevede che gli Stati possano farlo […]”.

“Non dovrebbero entrare clandestini non rifugiati politici”

Non ultimo Cruciani ha dichiarato con tono critico: “La realtà è una sola: non dovrebbero entrare clandestini non rifugiati politici, tranne coloro che ovviamente vengono salvati in mare. Quelle persone andrebbero redistribuite, non certo sul nostro territorio. Dovrebbero solo entrare i rifugiati politici. Per quanto riguarda gli altri quelli che noi pensiamo dovrebbero servire alla nostra economia”.