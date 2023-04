Dritto e Rovescio, Feltri su Elly Schlein: "Ecco cosa penso di lei"

Il direttore editoriale di Libero, Feltri nel corso del suo intervento a Dritto e Rovescio ha criticato Elly Schlein: "Non so se si può dire..."

Vittorio Feltri è stato uno degli ospiti della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 13 aprile. Il direttore editoriale di Libero ha riservato critiche dure alla segretaria del PD, Elly Schlein. “Non so se si può dire, ma mi sta sulle b…”, è quanto ha dichiarato il giornalista dopo essere stato interpellato dal conduttore Paolo Del Debbio.

Feltri, l’intervento a Dritto e Rovescio. Su Andrea Papi: “Io sto dalla parte dell’orsa”

Il giornalista, tra i temi affrontati, ha parlato anche della morte del giovane runner, Andrea Papi. A tale proposito ha osservato: “Io sono dalla parte dell’orsa. Gli Orsi non sono dei gattoni, se li fai inca***re reagiscono. Se pensano che vuoi fare male alla prole si inca***no”.

“Berlusconi è l’italiano migliore che c’è”

Non ultimo il direttore editoriale di Libero ha dedicato un pensiero al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi che è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: “Berlusconi non è nato in una famiglia di ricconi come gli Agnelli, si è laureato bene e ha sempre lavorato con successo nell’edilizia”. Da lì ha poi elogiato i meriti e i successi che hanno portato a far crescere la figura di Berlusconi: “Tutte cosa significative che ti portano ad ammirarlo. Poi ha anche vinto tutto con il Milan… Quest’uomo va ammirato”.