Tra le questioni sulle quali sta lavorando il Governo Meloni, il caro benzina è uno di quelli che sta tenendo più banco in queste ultime settimane.

Nel corso del programma di Rete 4 Dritto e Rovescio, il ministro del turismo Daniela Santanché è intervenuto sul tema: “Molti giornali dicono che il prezzo della benzina è fuori controllo. Io vorrei ricordare che nel 2012-2013, il prezzo della benzina era pressapoco quello che c’era adesso. Cosa è successo? È cambiata la situazione geopolitica […], ma detto questo quando Draghi ha deciso di togliere le accise, ricordo che la benzina costava oltre 2,070 al litro”

Dritto e Rovescio, Santanché sul caro benzina: “L’opposizione mistifica la realtà”

Il ministro del turismo ha proseguito nella sua riflessione: “Allora oggi non capisco perché l’opposizione fa il suo mestiere, ma mistifica la realtà perché si dicono balle sul prezzo della benzina”. In merito alla scelta del presidente Giorgia Meloni di destinare altrove i 10 miliardi ha spiegato: “Se avessimo dovuto decidere di togliere le accise era un miliardo al mese, 10 miliardi all’anno. Noi vogliamo toglierle, ma in maniera strutturale […] per poterlo fare dobbiamo far crescere la nostra nazione […] quei 10 miliardi abbiamo preferito metterli sui più deboli, le famiglie…

le imprese se non tengono aperto licenziano e poi ci sono altri problemi”.

Santanché su Conte: “Sterilizzazione? Bisogna sapere l’italiano”

Ad un certo punto Daniela Santanché è stata chiamata a replicare ad una dichiarazione del capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte il quale poneva l’accento sul fatto che Fratelli d’Italia aveva puntato in campagna elettorale sulla riduzione di Iva e accise: “Per parlare di sterilizzazione bisogna sapere l’italiano, basta prendere il vocabolario Treccani.

Noi ricordiamo che il Governo Draghi ha tolto le accise fino al 30 novembre. Noi abbiamo prorogato fino al 31 dicembre dello stesso anno”.