Droga: De Lucia, 'chi acquista droga si espone a rischio di essere ricattabile'

Palermo, 13 lug. (Adnkronos) – "Il mercato della cocaina è chiaramente illecito e chi acquista deve mettere in conto un contatto seppure indiretto con le mafie. E' possibile, pertanto, che chi compra si esponga al rischio di essere ricattabile e questo per un uomo delle istituzioni può essere un problema. Questa, però, è una valutazione che noi magistrati non facciamo. Noi dobbiamo fare processi, ma, in astratto, se tu ti rivolgi a un mercato illecito ricopri un ruolo corri dei rischi". Così il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia in audizione alla Commissione antimafia nazionale. Il Procuratore non fa il nome dell'ex Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè che ha ammesso di avere comprato droga dallo chef Mario D Ferro, arrestato nelle scorse settimane. Miccichè non è indagato. A porre la domanda è il deputato del Pd Giuseppe Provenzano.

"Il consumo di droga è una piaga diffusa in tutta la popolazione e da parte nostra non c'è alcun giudizio morale. Noi quando costruiamo l'imputazione abbiamo il dovere di consentire all'indagato di conoscere gli estremi delle accuse a suo carico. Per cui se accuso tizio di aver venduto a caio, devo dire chi era caio e dare le indicazioni per dimostrare che la cessione è avvenuta".