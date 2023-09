Droga: Gasparri, 'comunità Incontro dimostra che vita può vincere'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Complimenti alla comunità Incontro, alla quale sono legato da sempre, giunta ormai al suo quarantaquattresimo anno di vita. Costantemente impegnata ad aiutare le persone più fragili e bisognose, si batte da anni, con grande impegno, contro tutte le dipendenze. Il gruppo operativo di questa realtà è sempre attivo e so che sta preparando nuovi alloggi per migliorare, ancora di più, questa bellissima struttura e per salvare altre vite. Li ringrazio per questo e voglio ricordare e ringraziare don Pierino che ha reso tutto questo possibile". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama, ieri nella sede della comunità Incontro ad Amelia, che ha festeggiato il "44° Pane, Mortadella e Mela, in ricordo dell’apertura del centro Madre di Molino Silla".

"Il messaggio della comunità – ha detto ancora l'esponente azzurro nel suo intervento – si rinnova ogni anno e puntualmente dimostra come attraverso l’aiuto della comunità c’è speranza e futuro per tutti e che la vita può vincere. Poi bisogna impegnarsi per potenziare le comunità che, con la loro accoglienza, rappresentano la risposta più valida per uscire dalle dipendenze, a partire da quella dalla droga. Il modello residenziale è quello che ha avuto più successi e lo dimostra anche la storia della comunità Incontro che, come altre realtà, ha salvato migliaia e migliaia di ragazzi. Nell'incontro di Amelia sono intervenuti, infatti, tanti che passando dalla Comunità hanno ritrovato vita, famiglia ed equilibrio". "E non c'è nulla di meglio dell'esempio per far capire quali siano le politiche attive contro le droghe e le dipendenze. Mentre altri perdono tempo con discorsi pericolosi ed errati", ha concluso Gasparri.