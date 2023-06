Droga: Meloni, 'chi si volta da altra parte deve avere problemi coscienza'**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Lo Stato farà la sua parte" nella battaglia contro la droga, "credo che, oggettivamente, non sia tollerabile leggere di bambini che hanno assunto accidentalmente droga o vedere neonati che vengono al mondo in crisi d'astinenza, tenuti su a meta...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Lo Stato farà la sua parte" nella battaglia contro la droga, "credo che, oggettivamente, non sia tollerabile leggere di bambini che hanno assunto accidentalmente droga o vedere neonati che vengono al mondo in crisi d'astinenza, tenuti su a metadone. Chi dice 'va bene così' dovrebbe avere un problema di coscienza, noi attueremo un cambio di paradigma". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, alla Camera organizzato per l'evento sulla Giornata mondiale contro le droghe.