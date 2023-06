Droga: Meloni, 'fanno male tutte, chi difende leggere mente'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Non amo l'ipocrisia e voglio ribadire concetti semplici anche se in questo tempo si diventa oggetto di polemica, ma sono abituata a difendere quello in cui credo. La droga fa male sempre e comunque, ogni singolo milligrammo si mangia un pezzo di te". Lo ha...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Non amo l'ipocrisia e voglio ribadire concetti semplici anche se in questo tempo si diventa oggetto di polemica, ma sono abituata a difendere quello in cui credo. La droga fa male sempre e comunque, ogni singolo milligrammo si mangia un pezzo di te". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Montecitorio a un convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale contro le droghe.

"Le droghe fanno male tutte: non ci sono distinzioni sensate in questo senso – va avanti la premier – dire che non sono tutte uguali è una menzogna, un inganno e chi lo dice lo sa, questo ha prodotto conseguente pesantissime", dice Meloni puntando il dito contro chi difende le droghe leggere.