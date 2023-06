Droga: Meloni, 'spacciatori come eroi su piattaforma che bistrattava Muccioli'**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Tutta la narrazione va in una stessa direzione: serie televisive, documentari, film. Il messaggio è che la droga è anticonformista, va bene, non fa male. Ci sono serie che raccontano le gesta di uno spacciatore come fosse un eroe", in onda "s...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Tutta la narrazione va in una stessa direzione: serie televisive, documentari, film. Il messaggio è che la droga è anticonformista, va bene, non fa male. Ci sono serie che raccontano le gesta di uno spacciatore come fosse un eroe", in onda "sulla stessa piattaforma dove facevano e trasmettevano i documentari contro Muccioli". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Montecitorio a un convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale contro le droghe.