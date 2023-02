I criminali usavano, per far circolare la droga, diversi sotterfugi, comprese le forme di formaggio.

A Torino, la guardia di finanza ha scoperto e smantellato un giro di droga di dimensioni extraregionali.

Sono stati sequestrati più di 100 chilogrammi di cocaina, che sarebbe fruttata all’associazione a delinquere circa 20 milioni di euro, secondo i calcoli delle forze dell’ordine che si sono occupate di questo caso. Dieci persone in custodia cautelare.

Operazione anti droga a Torino, i dettagli

Secondo le informazioni acquisite dalla finanza, quella che è stata smantellata era un’operazione che partiva dalla zona di Torino e Asti, per poi ramificarsi nella vicina Lombardia, in Veneto e Toscana e per arrivare addirittura a Sicilia e Sardegna.

Secondo gli inquirenti, a capo di tutto questo giro di spaccio e compra-vendita di cocaina c’era un uomo di 37 anni, di origini albanesi. La cocaina arrivava dall’estero, in particolare dall’Olanda, nascosta, per poi essere diffusa attraverso i corrieri nelle altre regioni coinvolte.

Torino, la droga nascosta nelle forme di Grana Padano

Per assicurarsi di non essere beccati nei loro spostamenti della sostanza illecita, gli uomini usavano diversi sotterfugi.

Uno dei quali, forse, potrebbe suonare buffo. A giugno scorso, infatti, le forze dell’ordine avevano scoperto ben 25 chilogrammi di cocaina all’interno di 5 forme di Grana Padano, in partenza da Asti verso la Sardegna. Mesi di indagine hanno portato, oggi, a dare un bel colpo a questo giro.