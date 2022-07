Bologna, 6 lug. – (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo 43 misure cautelari per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Sequestrato denaro per un milione di euro provento di attività illecita Ulteriori dettagli verranno comunicati in sede di conferenza stampa in data odierna presso la Questura alle 11.