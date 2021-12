Droga: smantellata piazza di spaccio a Bagheria, arresti e perquisizioni** (2)

(Adnkronos) – I gravi indizi scaturiti dall’attività investigativa, partita dallo sviluppo di un filone a sé stante e riguardante una violenta rapina ad un anziano, compiuta a Bagheria, chiarirebbero "la rilevante portata dell’attività di spaccio e confermerebbero che l’antica rotta della droga tra le province palermitane e trapanesi sarebbe sempre particolarmente attiva: attraverso costanti approvvigionamenti dalla vicina piazza palermitana, il sodalizio bagherese riuscirebbe non soltanto a rifornire al dettaglio pusher locali ma anche marsalesi e quindi a far giungere lo stupefacente anche in quella provincia, con consegne anche ”a domicilio”".

Il gruppo degli associati, secondo l’ipotesi dell’accusa, avrebbe raggiunto un tale grado di coesione criminale da non ammettere “dissensi interni”, che sarebbero stati soffocati sul nascere anche quando essi avrebbero espresso critiche nei confronti della presunta scelta di coinvolgere anche minori nell’attività di spaccio. Nel corso dell’attività erano già state arrestate in flagranza di reato 4 persone e sequestrati circa 110 grammi di cocaina e 170 grammi di eroina.