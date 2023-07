Due 50enni sono stati arrestati a Monza per violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo.

Droga dello stupro e violenza sessuale di gruppo a Monza: arrestati due 50enni

La polizia ha arrestato a Monza due 50enni per violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 29 anni. Secondo le indagini, circa dieci mesi fa la 29enne era andata a cena con uno dei due uomini, un amico di famiglia. A questa cena sarebbe stata drogata con un mix di sostanze sciolte nel bicchiere. Si è poi risvegliata a casa dell’uomo, nuda e stordita. La giovane ha denunciato di essere stata violentata dal padrone di casa e dal vicino. Dagli esami tossicologici è emersa la presenza di sostante psicotrope, tra le quali ghb, conosciuta come la ‘droga dello stupro’.

I due 50enni, di origini albanesi, sono stati arrestati. Uno si trova ai domiciliari e l’altro in carcere. Secondo le indagini, la vittima si era fidata di un amico di famiglia che conosceva da tempo e aveva accettato il suo invito al ristorante. Dopo cena, la 29enne italiana, ha iniziato sentirsi male e si è trovata a casa dell’uomo, dove c’era anche il vicino. La donna non ricorda altro fino a quando si è risvegliata nuda e confusa nel letto. La 29enne si è recata alla clinica Mangiagalli di Milano, che ha mandato l’esito degli esami alla Procura. I due arrestati avrebbero cercato inutilmente di comprare il silenzio della vittima offrendole denaro in cambio del ritiro della denuncia.