Alcuni media insinuano che fosse drogato, lo storico di quel terribile incidente dice che un uomo si arrampica fino al quarto piano ma cade e muore sul colpo a Roma. Il tragico sinistro è avvenuto nel quartiere di Tor Bella Monaca dove perde la vita un 59enne forse alterato che stava cercando di assecondare una sua passione naturalistica. Tutto sarebbe accaduto ieri sera verso le 21:30 in viale Santa Rita da Cascia 20.

Si arrampica fino al quarto piano e muore

In quel frangente il 59enne in questione è stato scorto mentre si stava arrampicando su un palazzo tramite la canalina di scolo dell’acqua piovana. E questo l’uomo pare lo stessa facendo “verosimilmente in stato di alterazione psicofisica, sotto l’effetto di stupefacenti”. Purtroppo il 59enne ha improvvisamente perso l’equilibrio precipitando al suolo dal quarto piano ed è morto. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Tor Bella Monaca e quelli della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi scientifici.

“Era un appassionato di ornitologia”

Il medico legale ha asseverato il decesso per il magistrato ed il Messaggero riporta la testimonianza del fratello della vittima. Che avrebbe detto agli inquirenti ed ai soccorritori come l’uomo e suo consanguineo fosse un appassionato di ornitologia che voleva “raggiungere un nido”.