Drone Usa sul Mar Nero, è partito da Sigonella

Kiev, 24 mag. (Adnkronos) – Un drone americano Rq-4b Global Hawk, partito dalla base aerea americana di Sigonella, in Sicilia, è in missione di ricognizione sul Mar Nero. Lo riporta l'agenzia ucraina Rbc, citando i dati forniti dal servizio Flightradar24, in base ai quali il drone-spia, nominativo Forte 10, si trova davanti alla Crimea a un'altitudine di circa 16 chilometri.

La missione rientrerebbe in "un'operazione di routine" secondo quanto apprende l'Adnkronos. Questi droni in questione sono di ‘stanza’ nella base Nas di Sigonella nel catanese e sono in dotazione sia alla ‘Ags Nato’ che alla Us Air Force.