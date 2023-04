Droni, 5G e Ia, al centro del Fucino di Telespazio concluso progetto S-Edge

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Sviluppata una piattaforma per il monitoraggio del territorio a supporto delle attività delle forze dell'ordine attraverso l'uso di droni, 5G, tecnologie satellitari e di intelligenza artificiale. Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha ospitato presso il Centro spaziale del Fucino l'evento conclusivo del progetto S-Edge (Satellite, Drones and 5G for Law Enforcement Applications), cofinanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) con l’obiettivo di sviluppare servizi di supporto alle forze dell'ordine attraverso l'uso di droni, connettività 5G, tecnologie satellitari e intelligenza artificiale.

Il progetto, guidato da Telespazio in collaborazione con Politecnico di Torino, Adpm Drones, e-Geos, Tim e Seikey, ha previsto il design, lo sviluppo, la verifica e la validazione di una piattaforma integrata per la gestione end-to-end delle missioni con droni, volte all’acquisizione e fornitura in tempo reale di immagini video delle aree di interesse per le forze dell’ordine.

Telespazio spiega che la piattaforma consente di effettuare sia pattugliamenti periodici in modalità automatica che missioni on-demand, pianificare missioni per i droni, individuare i percorsi a minor rischio, gestire l’esecuzione dei voli e visualizzare in tempo reale la posizione e il video acquisito dal drone, anche in modalità BVLOS, ovvero a una distanza che non consente al pilota remoto di rimanere in contatto visivo con il drone.

La gestione end-to-end del servizio e gli asset satellitari rappresentano i fattori-chiave di questa soluzione. La pianificazione delle rotte viene effettuata, infatti, utilizzando modelli digitali delle superfici (Dsm) ad alta risoluzione; i droni o i loro hangar sono equipaggiati con box di comunicazione che consentono l’utilizzo della comunicazione satellitare come back-up in caso di perdita della connessione 5G/Lte; i servizi navigazione consentono il posizionamento di precisione. L'evento finale del progetto S-Edge si è concluso con una dimostrazione di volo tra le antenne del Centro spaziale abruzzese.

"Questo progetto dimostra come l'integrazione di tecnologie avanzate come i droni, la connettività 5G e le tecnologie satellitari possa essere un valore aggiunto per forze dell'ordine e protezione civile, aiutandoli a garantire la sicurezza dei cittadini" ha spiegato Paolo Minciacchi, responsabile della Linea di Business Geo Information di Telespazio.