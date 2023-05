Droni contro Cremlino, Russia accusa: "Usa dietro l'attacco"

Washington, 4 mag. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) – Gli Usa dietro all'attacco con droni contro il Cremlino. L'accusa arriva dal portavoce presidenziale, Dmytry Peskov, secondo il quale sono "ridicole" per la Russia le dichiarazioni arrivate dall'Ucraina dopo che Mosca ha denunciato l'. "Queste decisioni, la definizione di obiettivi e mezzi, tutto è dettato a Kiev da Washington. Ne siamo ben consapevoli", ha detto.

"Sappiamo che spesso non è nemmeno Kiev a determinare gli obiettivi, ma vengono definiti a Washington e poi questi obiettivi vengono portati a Kiev in modo che Kiev esegua – ha continuato ad accusare Peskov, come riporta anche la Cnn – Non sempre a Kiev viene dato il diritto di scegliere i mezzi, spesso anche questo viene ordinato dall'altra parte dell'Oceano". E Washington, ha incalzato senza fornire prove per le accuse né ulteriori dettagli sul denunciato attacco con droni contro il Cremlino, "deve capire chiaramente che lo sappiamo".

Peskov ha poi annunciato che verranno "rafforzati" i sistemi di difesa antiaerea nella zona. "Tutto sarà rafforzato", ha detto, affermando che Putin ha "mantenuto la calma". "In momenti difficili e situazioni estreme, il presidente mantiene sempre la calma, è chiaro dalle sue valutazioni e dagli ordini che impartisce", ha sostenuto, aggiungendo che in questo caso "non è accaduto nulla di diverso".

"senza cambiamenti nei programmi" e, ha aggiunto Peskov, non è prevista una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale russo dopo quanto denunciato nelle scorse ore. La risposta di Mosca, ha detto, sarà "in linea con gli interessi del Paese".

Già in precedenza, l'ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, aveva sottolineato che "la Russia risponderà quando lo riterrà necessario" e lo farà attenendosi "all'esito delle valutazioni della minaccia che Kiev ha posto alla leadership del nostro paese". "Speravamo che l'amministrazione avesse il coraggio e la dignità di condannare questo atto terroristico", ha aggiunto il diplomatico criticando Washington per la reazione al presunto attentato al presidente russo Vladimir Putin.

"Oggi gli Stati Uniti stanno proteggendo i criminali di Kiev. Le dichiarazioni di alti funzionari secondo cui Kiev può scegliere come difendersi sono un esempio da manuale di doppio standard, una politica per incoraggiare il regime di Zelensky ad attaccare la Federazione Russa", ha affermato.

In risposta a una domanda della stampa, condivisa dall'Ambasciata attraverso il suo account Telegram, il rappresentante di Mosca negli Stati Uniti ha duramente rimproverato le teorie secondo cui la Russia avrebbe potuto simulare l'attacco, definendole "blasfeme e false". Quindi Antonov ha quindi lanciato un avvertimento all'Ucraina, assicurando che "la Russia risponderà quando lo riterrà necessario".