Droni Sconosciuti Sorvegliano le Installazioni Militari in Danimarca: Cosa Sapere

Nelle ultime settimane, la Danimarca ha registrato numerosi avvistamenti di droni non identificati sopra diverse installazioni militari, compreso il principale centro operativo del Paese. Questi eventi hanno indotto le autorità a classificare l’incidente come un potenziale attacco ibrido, ipotizzando un possibile coinvolgimento straniero, verosimilmente da parte della Russia.

La situazione attuale

Nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 20:15 ora locale, la polizia ha confermato la presenza di uno o due droni sopra la basi militari di Karup, la più grande del paese. Questa struttura è cruciale per le operazioni aeree danesi, ospitando tutti gli elicotteri delle forze armate e offrendo supporto per la sorveglianza aerea e la formazione dei piloti.

Un portavoce della polizia, Simon Skelkjaer, ha dichiarato che non è stato possibile determinare l’origine dei droni e che nessuna azione è stata intrapresa per abbatterli. La base condivide le sue piste di atterraggio con l’aeroporto civile di Midtjylland, che è stato temporaneamente chiuso, anche se nessun volo è stato cancellato poiché non erano programmati arrivi o partenze in quel momento.

Impatto sugli aeroporti

Il fenomeno dei droni ha comportato la chiusura di vari aeroporti in Danimarca, inclusa la capitale. L’aeroporto di Copenhagen, il più trafficato della regione, ha interrotto le operazioni per diverse ore. Anche altri piccoli aeroporti, sia civili che militari, hanno subito chiusure temporanee a causa di avvistamenti simili.

Situazioni analoghe si sono verificate anche al di fuori della Danimarca. L’aeroporto di Oslo è stato chiuso per alcune ore a seguito di segnalazioni di droni. Altri incidenti simili sono stati registrati in Polonia e Romania. L’atmosfera di tensione è aumentata ulteriormente dopo la violazione dello spazio aereo dell’Estonia da parte di jet da combattimento russi, evidenziando un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella regione.

Reazioni ufficiali e implicazioni geopolitiche

Il Primo Ministro danese, Mette Frederiksen, ha definito questi eventi come attacchi ibridi, evidenziando la vulnerabilità del paese verso strategie di guerra non convenzionali. Le indagini sono attualmente in corso, ma non è stato possibile identificare i responsabili. Tuttavia, il Ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen, ha dichiarato che le modalità operative dei droni suggeriscono l’intervento di un attore professionale.

Frederiksen ha esplicitamente indicato la Russia come la principale fonte di minaccia per la sicurezza europea. In risposta a tali accuse, il governo russo ha negato qualsiasi coinvolgimento, definendo le segnalazioni come provocazioni messe in scena per giustificare misure di sicurezza più severe da parte dei paesi occidentali.

Preparazioni per il futuro

Questi eventi si sono verificati dopo l’annuncio della Danimarca riguardo all’acquisto di armi di precisione a lungo raggio. Tale decisione rappresenta un chiaro segnale della volontà del paese di rafforzare le proprie capacità difensive in risposta alle minacce percepite da Mosca. In risposta alla crescente preoccupazione per i droni, i Ministri della Difesa di circa dieci paesi dell’Unione Europea hanno concordato di dare priorità alla creazione di una barriera anti-drone.

Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa dell’UE, ha sottolineato l’urgenza di apprendere dalle esperienze dell’Ucraina e di sviluppare rapidamente difese adeguate. “Dobbiamo agire in fretta,” ha affermato, evidenziando la necessità di un approccio collettivo per affrontare le minacce aeree.

In preparazione di un importante vertice dell’Unione Europea, in programma a Copenaghen, la Danimarca ha accettato l’offerta della Svezia per l’installazione di tecnologia anti-drone. Questa misura è finalizzata a garantire la sicurezza dell’incontro e a prevenire possibili interruzioni.