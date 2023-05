Droni su Mosca, Prigozhin: "Colpite case élite militare russa, lasciatele bruciare"

Mosca, 30 mag. (Adnkronos) – Nuova tirata di Yevgheny Prigozhin contro l'élite militare russa, dopo che alcuni droni hanno sorvolato zone centrali di Mosca. "Perché c…state permettendo a questi droni di volare su Mosca – ha tuonato il fondatore di Wagner, nell'ennesimo attacco contro i responsabili della difesa russi -. Volano su Rublyovka, a casa loro, lasciate che brucino". Rublykova è un sobborgo della capitale dove risiede l'élite politica, imprenditoriale e culturale moscovita e nelle cui vicinanze si trova anche una residenza ufficiale di Vladimir Putin.

Poi Prigozhin ha denunciato che la Russia è indietro "di decenni" rispetto agli ucraini per quanto riguarda le capacità difensive dai droni, con Mosca che "non ha fatto assolutamente nulla" per mettersi al passo.