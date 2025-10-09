Droni ucraini colpiscono impianti energetici a Volgograd

Nella notte di giovedì, la regione di Volgograd ha vissuto momenti di grande tensione a causa di un attacco aereo di droni che ha colpito diversi impianti energetici. Le autorità locali hanno descritto l’evento come un’operazione di vasta portata, con il governatore Andrei Bocharov che ha confermato l’incursione e il successivo scoppio di incendi in diverse strutture.

Le difese aeree della regione hanno intercettato un numero significativo di droni, ma nonostante ciò, i detriti di quelli abbattuti hanno causato incendi in vari impianti, tra cui una centrale di riscaldamento nel distretto di Kotovsky.

Incendi negli impianti energetici

Il distretto di Kotovsky non è solo noto per la centrale di riscaldamento, ma ospita anche lo stabilimento di lavorazione del gas Lukoil-Korobkovsky, che gestisce circa 450 milioni di metri cubi di gas all’anno. Testimoni locali hanno riferito che, poche ore dopo la dichiarazione di Bocharov, si è verificato un incendio presso l’impianto di Korobkovsky.

Conferme dalla sicurezza nazionale

Andriy Kovalenko, a capo del centro anti-disinformazione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina, ha condiviso un post su Telegram che sembra confermare l’attacco, specificando che i droni avevano effettivamente colpito l’impianto Lukoil-Korobkovsky. Questo ha sollevato interrogativi sulla vulnerabilità delle strutture energetiche russe.

Attività di monitoraggio e risposte ufficiali

Il sistema di monitoraggio degli incendi della NASA ha registrato attività di incendi attivi presso l’impianto di Korobkovsky e in una località vicina, identificata dal canale di notizie Astra come la stazione di pompaggio di petrolio Yefimovka di Transneft-Privolga. Queste informazioni sono state confermate da fonti locali che hanno documentato l’intensificarsi delle fiamme.

Intercettazioni delle forze armate russe

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i propri sistemi di difesa aerea sono riusciti a intercettare e distruggere nove dei diciannove droni ucraini lanciati durante l’incursione. Tuttavia, l’efficacia delle difese aeree solleva interrogativi sul futuro della sicurezza delle installazioni strategiche in Russia.

Questi eventi non sono solo un segnale di allerta per la regione, ma evidenziano anche le crescenti tensioni tra Russia e Ucraina. La risposta russa, sia in termini di difesa che di strategia militare, è ora sotto esame mentre il conflitto continua a evolversi.