Si tratta del terzo attacco mirato in dieci mesi, droni ucraini su Sebastopol ed impressionante fungo di fumo. In rete circola un video della città della Crimea in cui si vede un incendio e la coltre sui palazzi. Quel “fungo” infatti sovrasta Sebastopol, in Crimea. La colonna viene attribuita ad un presunto attacco di droni ucraini sulla città occupata dalla Russia dal 2014.

Droni su Sebastopol e fungo di fumo

Il dato è che al suo risveglio la città si è ritrovata con quella coltre scura che sovrasta i palazzi. E dai media si apprende che nel corso della notte sarebbe anche scoppiato un vasto incendio in un deposito di carburante. Il governatore non ha dubbi: per li si tratterebbe di un blitz di un Uav ucraino, un velivolo senza pilota. E i precedenti non mancano: già il 20 agosto dell’anno scorso un nugolo di droni kamikaze Bayak TB-2 si era abbattuto sulla flotta russa a Sebastopol ed aveva provocato una enorme esplosione al porto. Qui sotto le incredibili immagini.

⚡️ #AHORA | Todo el depósito de combustible en Sebastopol, Crimea, está ardiendo.pic.twitter.com/7W5D5xdk92 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 29, 2023

Il precedente contro la flotta di Putin

Di fatto ed in quel frangente le truppe ucraine che centrarono in pieno giorno un obiettivo chiave in Crimea: la possente flotta di Vladimir Putin. All’epoca fu centrato il quartier generale della Marina russa ed all’epoca venne considerato un vero smacco per le forze navali della Federazione.