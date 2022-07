Drusilla Foer: cosa ne pensa di Chiara Ferragni e Morandi a Sanremo 2023

Drusilla Foer ha svelato la sua opinione sulla partecipazione di Gianni Morandi e Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

Drusilla Foer ha svelato cosa ne penserebbe di Chiara Ferragni e Gianni Morandi, scelti da Amadeus come co-conduttori a Sanremo 2023.

Drusilla Foer: Morandi e Ferragni a Sanremo 2023

Gianni Morandi e Chiara Ferragni sono tra i personaggi più attesi al Festival di Sanremo 2023 e Drusilla Foer ha svelato la sua opinione sui due famosi volti dello spettacolo scelti da Amadeus per questa sua terza conduzione della kermesse.

“Il direttore artistico di Sanremo è un vero genio perché ha dei guizzi di intuizione che sono guizzi molto ragionevoli, e la ragionevolezza è molto premiante per una cosa come Sanremo.

Cosa penso di Gianni al Festival di Sanremo? In fondo Morandi ha condotto alcuni Sanremo, è una persona brillante, piace ai giovani rappresenta un tipo di musica e di cultura italiana che va onorata e poi è un personaggio brillante, sa muoversi sul palco, è un uomo libero, ha una testa libera, è uno degli uomini più liberi che io abbia conosciuto”, ha dichiarato l’alterego di Gianluga Gori, e ancora: “Bravo Amadeus che ci ha messo dentro anche la Ferragni che rappresenta qualcosa per molte persone.

Bisogna smuovere le acque con ragionevolezza. Io sono molto contenta”.

La partecipazione di Drusilla a Sanremo 2022

La partecipazione della Foer a Sanremo 2022 è stata accompagnata da numerose polemiche (in particolare quelle sollevate dal senatore Pillon) ma lei ha affermato di serbare uno splendido ricordo della sua esperienza al famoso festival musicale.

“Devo dire che mi sono vissuta la serata di Sanremo con grande tranquillità. Tutti mi dicevano che avrei avuto il panico.

Nulla, non sono stata impietrita e mi sono distratta con i tecnici e le sarte. Io cerco sempre le persone e le chiacchiere in quelle situazioni. La mattina mi sono svegliata leggendo tutte le belle cose dei social e della stampa. Così mi sono detta ‘ma guarda questa vecchia grulla’ come si dice in Toscana. Sì sono felice e ho trovato molta alleanza da subito. Gioia, alleanza e partecipazione. Certo qualcuno ha storto la bocca, ma va benissimo così davvero”, ha ammesso la nobildonna.