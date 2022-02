Drusilla Foer, programma su Rai1 in prima serata: che ruolo avrà?

Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, Drusilla Foer ha ottenuto una enorme soddisfazione: è stata ingaggiata per un programma in prima serata su Rai1. Di cosa si tratta? Quando debutterà? Vediamo tutti i dettagli.

Drusilla Foer su Rai1: programma in prima serata

Drusilla Foer, all’anagrafe Gianluca Gori, sta vivendo un momento di grande successo. Dopo la performance al Festival di Sanremo 2022, in veste di co-conduttrice di Amadeus, è stata ingaggiata da Rai1 per un programma in prima serata. Questo, almeno, è quanto anticipato da Dagospia. Stando alle anticipazioni, il format andrà in onda per due serate: venerdì 1 e 8 aprile. A differenza dell’esperienza sul palco dell’Ariston, questa volta Drusilla sarà la protagonista per tutte e due le puntate.

Mentre Roberto D’Agostino sostiene che la Foer sarà la conduttrice, TvBlog comunica che sarà opinionista.

Prime anticipazioni sul programma di Rai1

Il programma che la Rai ha in serbo è Ci vuole un fiore, format prodotto dalla Ballandi. Si tratta di un vero e proprio esperimento per Viale Mazzini, visto che la trasmissione tratterà temi legati alla sostenibilità a all’ambiente. Il tutto, però, sarà portato in scena con l’ausilio di tanti ospiti: da comici a musicisti.

Il fil rouge sarà sempre il Pianta Terra, ma ci saranno diversi momenti di intrattenimento. Pertanto, si tratta di un programma ibrido, a metà tra l’informazione e il varietà.

Ci vuole un fiore: chi ci sarà oltre a Drusilla?

Ci vuole un fiore, stando a quanto anticipa TvBlog, vedrà come conduttore il cantante Francesco Gabbani. Quest’ultimo sarà affiancato dalla giornalista e presentatrice di Belve Francesca Fagnani. Come opinionisti fissi, invece, ci saranno Drusilla Foer e il comico e attore Nino Frassica.