Drusilla Gucci contro Antonella Fiordelisi: lo scontro

Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi si sono scagliate delle frecciatine infuocate attraverso i social.

Mentre Francesco Chiofalo si trova a La Pupa e Il Secchione, tra la sua ex e la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci, è esploso uno scontro via social.

Drusilla Gucci contro Antonella Fiordelisi

Attraverso i social Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi continuano a scagliarsi frecciatine infuocate da quando Francesco Chiofalo – all’oscuro della vicenda – si trova a La Pupa e il Secchione.

Antonella Fiordelisi, interrogata dai fan in merito alla partecipazione del suo ex al programma tv, aveva detto di trovarlo perfetto per il ruolo di “pupo” dello show perché sarebbe stato “ossessionato dall’aspetto estetico”.

Drusilla aveva replicato e tra le due ne è nato un battibecco che continua ancora ora. Nel replicare di nuovo contro Antonella Fiordelisi, Drusilla ha persino scritto: “È inutile parlare di me o cercare di provocarmi…Mi suscita più pathos leggere la lista della spesa”.

Antonelal Fiordelisi: le accuse contro il suo ex

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Francesco Chiofalo affermando anche che lui avesse insultato suo padre e che non si sarebbe mai scusato per questo. “Ringrazia Dio che non ti ho denunciato. Sto aspettando ancora delle scuse”, aveva tuonato attraverso i social, e ancora: “Quando arrivavo a Roma uscivo pochissimo, stavamo sempre a casa sua (…) vedo invece che ora con la nuova fidanzata Drusilla è sempre in giro”.

La vicenda avrà ulteriori risvolti? Per il momento in difesa di Chiofalo è accorsa la fidanzata Drusilla, ma sembra che la guerra tra lei e la Fiorelisi stenti a placarsi.